Раскрытие готовившего теракт на ТЭК россиянина попало на видео

ФСБ показала видео с раскрытым националистом, готовившим теракт на ТЭК в Тюменской области

ФСБ показала видео с раскрытым националистом, готовившим теракт теракт на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в Тюменской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видна машина с пулевыми отверстиями и тело ликвидированного мужчины. При нем обнаружили взрывчатый боеприпас, который был уничтожен.

4 июля мужчину заметили в лесу в Исетском районе рядом с нефтегазовым распределительным узлом. Силовики попытались задержать неизвестного, однако он стал стрелять по ним из огнестрельного оружия. Позже выяснилось, что он в составе группы россиян, разделяющих националистические взгляды, планировал по заданию украинского куратора уничтожить объект ТЭК.

Ранее сообщалось, что в Крыму безработного диверсанта арестовали за попытку взорвать газопровод в поселке Кореиз.

