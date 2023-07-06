В США рассказали о планах министра финансов во время визита в Китай

Глава Минфина США Йеллен встретится с вице-премьером Госсовета КНР и бизнесменами Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен с 6 по 9 июля посетит Пекин, где встретится с руководством правительства Китая и бизнесменами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые подтвердили планы ее визита.

Йеллен планирует встречу с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном, а также с китайскими бизнесменами. Встреча с главой КНР Си Цзиньпином не планируется.

Как сообщает агентство, особых прорывов от встреч главы Минфина США ожидать не приходится. Стороны обсудят введенные в США против китайских компаний санкции и ответные ограничения со стороны КНР.

Ранее стало известно, что Йеллен во время визита в Пекин будет отговаривать руководство Китая от поддержки России. Стороны обсудят вопросы открытия новых каналов коммуникация между странами по финансовым вопросам.

В июне Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили укрепление диалога между странами.

Во время руководства США Дональдом Трампом Белый дом ввел санкции против китайских компаний и чиновников. Например, под ограничения попал министр обороны КНР Ли Шанфу. Позже новый президент США Джо Байден допустил отмену санкций против него.