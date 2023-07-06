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13:21, 6 июля 2023Мир

Захарова обвинила Польшу в сокрытии информации о задержанном россиянине

Захарова: Польша уклоняется от предоставления информации о задержанном гражданине России

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Власти Польши уклоняются от предоставления информации о задержанном на территории страны гражданине России Максиме Сергееве. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«В условиях царящей в стране русофобии и шпиономании польские власти уклоняются от выполнения своих прямых обязательств, которые предусмотрены международным правом», — завила дипломат, отметив, что российская дипмиссия в Польше своевременно обратилась во все местные органы с просьбой посетить россиянина.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 20-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева, игрока хоккейного клуба польской первой лиги «Заглембе» по подозрению в участии в шпионской сети и шпионаже в пользу России. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент суд принял решение о его аресте на три месяца.

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    Глеб Бажуткин
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