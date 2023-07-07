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18:47, 7 июля 2023Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на российского адвоката

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву

Фото: Страница Елены Пономарёвой во «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемых в нападении на адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранителям понадобилось менее одного дня для того, чтобы установить личности мужчин, обливших зеленкой адвоката и ее знакомую на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе. Сейчас задержанных доставляют в отдел для проведения следственных действий.

После инцидента было возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.

Пономарева связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам адвоката, таким образом ей отомстили наркодилеры.

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    Елизавета Новикова
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