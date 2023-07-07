Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

Президент Бразилии Лула да Силва оказался недоволен назначением Анчелотти тренером сборной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на назначение итальянца Карло Анчелотти главным тренером национальной сборной. Его слова приводит SBT News.

Лула да Силва оказался недоволен выбором специалиста. «Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы не решать проблемы Италии, которая даже не выступала на последнем чемпионате мира?» — заявил он.

О назначении Анчелотти стало известно 5 июля. Отмечалось, что итальянец возглавит сборную Бразилии в 2024 году после Кубка Америки, а до этого момента с командой будет работать бразилец Фернандо Динис.

В настоящее время 64-летний Анчелотти работает в мадридском «Реале». Его контракт с командой рассчитан до июня 2024 года.

За карьеру Анчелотти поработал в итальянских «Парме», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи», английских «Челси» и «Эвертоне», французском «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.