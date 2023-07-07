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00:53, 7 июля 2023Спорт

Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

Президент Бразилии Лула да Силва оказался недоволен назначением Анчелотти тренером сборной
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на назначение итальянца Карло Анчелотти главным тренером национальной сборной. Его слова приводит SBT News.

Лула да Силва оказался недоволен выбором специалиста. «Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему бы не решать проблемы Италии, которая даже не выступала на последнем чемпионате мира?» — заявил он.

О назначении Анчелотти стало известно 5 июля. Отмечалось, что итальянец возглавит сборную Бразилии в 2024 году после Кубка Америки, а до этого момента с командой будет работать бразилец Фернандо Динис.

В настоящее время 64-летний Анчелотти работает в мадридском «Реале». Его контракт с командой рассчитан до июня 2024 года.

За карьеру Анчелотти поработал в итальянских «Парме», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи», английских «Челси» и «Эвертоне», французском «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

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    Дарья Коршунова
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