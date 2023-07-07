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19:28, 7 июля 2023Экономика

Экономику Китая уличили в карательных мерах

Йеллен призвала КНР к рыночным реформам и прекращению карательных мер против США

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Карательные меры властей Китая, включая усложнение работы американских компаний и ужесточение контроля над вывозом полезных ископаемых, не отвечают экономическим интересам обеих сторон. Руководству КНР следует ослабить госконтроль и начать проведение рыночных реформ, призвала глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.

Министр заявила, что противостояние американским компаниям является «несправедливой экономической практикой Китая». Руководству азиатской страны следует стремиться к созданию на внутреннем рынке механизмов «здоровой» конкуренции с зарубежными компаниями, а не пользоваться принципом «победитель получает все», полагает она. Йеллен отметила, что рыночная экономика в Китае при наличии определенного набора правил может принести пользу как Пекину, так и Вашингтону.

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Ранее сообщалось, что власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия, необходимых для производства чипов. Для их вывоза экспортерам потребуется разрешение местных властей в виде лицензии на экспорт от министерства торговли. До этого под удар попала американская компания Micron Technology, которой в мае запретили продавать свои товары китайским операторам критической инфраструктуры.

Политика протекционизма стала ответом на аналогичные действия американского руководства, которое в октябре прошлого года ввело ограничения на экспорт высокотехнологичных компонентов в КНР. Речь шла, в частности, о расширении контроля за поставками полупроводников и микросхем. Кроме того, в марте 2023 года Вашингтон заподозрил Пекин в шпионаже при помощи экспортируемых в США портовых кранов, снабженных специальными сенсорами для отслеживания происхождения контейнеров с грузами.

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    Анатолий Акулов
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