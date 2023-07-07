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06:47, 7 июля 2023Мир

Западную Европу раскритиковали за нежелание выйти из «зоны комфорта»

Foreign Affairs: Западная Европа до сих пор слаба на востоке НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Европа до сих пор не занялась всерьез защитой своих восточных границ, несмотря на то, что украинский конфликт начался больше года назад. На это указал журнал Foreign Affairs.

Издание отмечает, что западноевропейские союзники не прилагают достаточно усилий для того, чтобы обеспечить безопасность восточных территорий, вошедших в НАТО почти два десятилетия назад. По мнению обозревателя издания, Западная Европа изначально без энтузиазма относилась к обороне территории восточных стран. Это привело к тому, что «восточные союзники НАТО лишились всех преимуществ вступления в альянс в виде значительного развертывания обычных вооружений на их территории и участия в программе совместного использования ядерного оружия, которые были предоставлены "старым" членам».

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Кроме того, к Североатлантическому альянсу уже присоединилась Финляндия, Швеция также готовится стать новым членом блока. «Обеспечение безопасности этого расширенного восточного плеча альянса зависит от того, возьмут ли на себя крупнейшие государства Европы ответственность за пределами своей "зоны комфорта"», — заявил автор материала. По его мнению, правильно составленная формула безопасности будет полезна не только для сдерживания в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. В противном случае, если этого не будет сделано, это может негативно отразиться на НАТО в целом.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что в течение 2023 года страна планирует направить на укрепление восточного фланга НАТО 3,4 тысячи военнослужащих.

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    Марина Совина
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