Минобороны Италии заявило о планах отправить военных на восточный фланг НАТО

Минобороны Италии направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Италия в течение 2023 года планирует направить на укрепление восточного фланга НАТО 3,4 тысячи военнослужащих. Об этом рассказал министр обороны Гвидо Крозетто, пишет Corriere della Sera.

По его словам, Италия намерена использовать в этих миссиях 600 единиц техники: пять морских и около 30 — воздушных. «Здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3,4 тысячи человек», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что Италия намерена разместить в Балтийском море корабль «с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши и евроатлантического региона».

Кроме того, Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране. Вооруженным силам Украины предложат курсы.