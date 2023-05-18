Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране

Глава Минобороны Италии Крозетто заявил о подготовке украинских военных в стране

Минобороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих. Об этом заявил глава ведомства Гуидо Крозетто, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет в том числе об обучении на военных объектах, расположенных на национальной территории. Глава ведомства подтвердил, что Италия намерена принять участие в европейской инициативе по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и Германию».

Украинским военным в Италии будут предложены специализированные учебные курсы.

В декабре 2022 года Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что ряд стран НАТО не только занимается поставками вооружений Киеву, но и проводит обучение ВСУ.