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13:57, 7 июля 2023Спорт

Фьюри высказался о шансах провести бой с Нганну по правилам бокса

Тайсон Фьюри заявил, что у его боя против Фрэнсиса Нганну по правилам бокса есть потенциал

Фото: Tony O'Brien / Action Images / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о шансах провести бой против бывшего чемпиона UFC француза Фрэнсиса Нганну. Его слова приводит YouTube-канал Out of Interest Podcast.

«Потенциал у такого поединка есть, и мы получили много предложений с Ближнего Востока касательно его организации этим летом», — заявил Фьюри. Он подчеркнул, что француз хочет провести бой по правилам бокса.

31 января Фьюри заявил, что хочет подраться с Нганну в случае, если не получит бой против украинца Александра Усика. «Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками единственное, что требуется, это один удар — и все кончено», — поделился британец.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, 1 ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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    Ксения Курашкина
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