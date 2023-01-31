Фьюри назвал условие проведения боя против Нганну

Фьюри заявил, что хочет подраться с Нганну, если не получится организовать бой с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал условие для проведения поединка против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. Его слова передает Give me Sport.

Фьюри заявил, что хочет подраться с Нганну, если не получится организовать бой с украинцем Александром Усиком. «Я хочу бой с Фрэнсисом в перчатках весом четыре унции. Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками единственное, что требуется, это один удар — и все кончено», — поделился британец.

15 января стало известно о решении Нганну уйти из UFС. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе Фьюри 33 победы и одна ничья, а также чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).