Фьюри назвал условие проведения боя против Нганну
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал условие для проведения поединка против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. Его слова передает Give me Sport.
Фьюри заявил, что хочет подраться с Нганну, если не получится организовать бой с украинцем Александром Усиком. «Я хочу бой с Фрэнсисом в перчатках весом четыре унции. Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками единственное, что требуется, это один удар — и все кончено», — поделился британец.
15 января стало известно о решении Нганну уйти из UFС. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.
Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе Фьюри 33 победы и одна ничья, а также чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).