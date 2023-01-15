Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
Маркос Гирон
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Дарья Касаткина
17 января
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Андрей Рублёв
17 января
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
17 января
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
10:36, 15 января 2023Спорт

Чемпион UFC покинул промоушен и лишился титула

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен и лишился титула

Фото: Gary A. Vasque / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале UFC.

Нганну отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. «Я говорил это раньше: если не хотите быть здесь, то вы и не обязаны. В настоящий момент Нганну не хочет рисковать», — поделился Уайт. Таким образом, боец стал свободным агентом и лишился чемпионского титула.

Ранее Нганну намекал на переход в Professional Fighting League (PFL). Он опубликовал фотографии с празднования Нового года, на нескольких из которых запечатлена женщина в футболке с эмблемой этого промоушена.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022 года он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он провел 20 боев, 17 из которых выиграл.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели всех пассажиров и экипажа разбившегося в Непале самолета
Убивший минимум 78 человек ангарский маньяк захотел в зону СВО
Молдавия раскрыла детали ракетного инцидента на границе с Украиной
Посол подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину
Чемпион UFC покинул промоушен и лишился титула
Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Непале
Названо число находившихся на борту упавшего в Непале самолета россиян
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.