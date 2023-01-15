Чемпион UFC покинул промоушен и лишился титула

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен и лишился титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube-канале UFC.

Нганну отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. «Я говорил это раньше: если не хотите быть здесь, то вы и не обязаны. В настоящий момент Нганну не хочет рисковать», — поделился Уайт. Таким образом, боец стал свободным агентом и лишился чемпионского титула.

Ранее Нганну намекал на переход в Professional Fighting League (PFL). Он опубликовал фотографии с празднования Нового года, на нескольких из которых запечатлена женщина в футболке с эмблемой этого промоушена.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022 года он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он провел 20 боев, 17 из которых выиграл.