Чемпион UFC намекнул на уход из промоушена

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну намекнул на уход в промоушен PFL

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну намекнул на уход из промоушена. Его пост доступен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Нганну опубликовал фотографии с празднования Нового года. «Начинаем самый лучший год! Счастливого 2023 года всем вам», — подписал он снимки, на нескольких из которых запечатлена женщина в футболке промоушена Professional Fighting League (PFL).

Ранее Нганну жаловался на финансовые условия в UFC. Он отметил, что действующий контракт с организацией его не вполне устраивает. «Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил спортсмен.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022 года он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене. Его действующий контракт с UFC рассчитан еще на один поединок. Всего за карьеру он провел 20 боев, 17 из которых выиграл.