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14:19, 7 июля 2023Экономика

Россиян оставят без леденцов Orbit

Mash: леденцы Orbit покинут прилавки российских магазинов вслед за подушечками Juicy Fruit

Фото: Stacie Ong / Unsplash

Леденцы Orbit покинут прилавки российских магазинов вслед за подушечками Juicy Fruit, сообщает Telegram-канал Mash

К решению избавиться от непопулярных продуктов компания Mars пришла ради снижения рисков: производить леденцы дорого, но они не пользуются спросом. Перестроить производство или придумать для своей продукции новый формат не удалось, поэтому новых поставок не будет. Остатки старых партий можно будет найти в некоторых магазинах.

Компания Mars вошла в число зарубежных производителей, которые рекордно нажились за счет российского бизнеса. За 2022 год производитель объем реализаций у производителя увеличился до 177 млрд рублей (плюс 14 процентов), а прибыль — до 27 млрд рублей (плюс 58 процентов). Добиться такого результата компании позволили ценообразование, роста числа продаж и приостановки вложений в рекламу, а также уход конкурентов с рынка.

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В середине 2022 года производство на площадках Mars сократилось из-за санкций и изменений в цепочке поставок. Дефицит импортных ингредиентов поставил под угрозу изготовление почти половины ассортимента в портфеле компании. Так, например, под санкции ЕС попала резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров.

В начале 2023 года американская компания захотела продать завод соусов в подмосковных Луховицах. Первоначально площадка выпускала супы под брендом «Гурмания», однако в 2010 году завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original. Причиной продажи предприятие стало то, что оно не смогло обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив оценили в 370 миллионов рублей.

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    Вячеслав Агапов
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