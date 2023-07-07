SHOT: Mars рассматривает полный уход из России после подозрений в финансировании ВСУ

Производитель шоколада Mars задумался об окончательном уходе из России. В компании начали рассматривать этот вариант после того, как Генпрокуратура заподозрила ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас в американской компании оценивают финансовые потери в результате возможной передачи активов российскому менеджменту, а также вопрос дальнейшего использования торговых марок Mars.

С провести проверку Mars в Генеральную прокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, компания зарабатывает в России миллиарды и, возможно, спонсирует ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

В марте 2022 года Mars прекратила инвестировать в бизнес на территории России и приостановила импорт и экспорт продукции из страны. Несмотря на это, компания стала одним из зарубежных производителей, которые рекордно нажились за счет российского бизнеса. За 2022 год продажи производителя выросли до 177 млрд рублей (плюс 14 процентов), а прибыль — до 27 млрд рублей (плюс 58 процентов). Добиться такого результата компании позволили ценообразование, приостановки вложений в рекламу, а также уход конкурентов с рынка.

Компания Mars производит продукты, сладости, жевательные резинки, а также корма для животных. Ей принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Wrigley, Uncle Ben’s, Whiskas и Pedigree.