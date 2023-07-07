Задрафтованного клубом НХЛ россиянина раскритиковали за поведение

Задрафтованного «Филадельфией» россиянина Матвея Мичкова раскритиковали за поведение

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Райан Уитни раскритиковал задрафтованного клубом «Филадельфия Флайерс» россиянина Матвея Мичкова за поведение. Мнением о спортсмене он поделился в ходе подкаста Spittin' Chiclets, запись которого доступна на YouTube.

По словам Уитни, ему рассказали, что 18-летний игрок ничего и никого не слушает. «Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: "Отвали". Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: "Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма"», — заявил он.

29 июня «Филадельфия» выбрала Мичкова в первом раунде драфта НХЛ под седьмым номером. Церемония проходила в Нэшвилле с 29 по 30 июня.

В сезоне-2022/2023, будучи игроком СКА, Мичков на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.