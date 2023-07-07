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08:13, 8 июля 2023Спорт

Задрафтованного клубом НХЛ россиянина раскритиковали за поведение

Задрафтованного «Филадельфией» россиянина Матвея Мичкова раскритиковали за поведение

Фото: Spp-Jp / Globallookpress.com

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Райан Уитни раскритиковал задрафтованного клубом «Филадельфия Флайерс» россиянина Матвея Мичкова за поведение. Мнением о спортсмене он поделился в ходе подкаста Spittin' Chiclets, запись которого доступна на YouTube.

По словам Уитни, ему рассказали, что 18-летний игрок ничего и никого не слушает. «Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: "Отвали". Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: "Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма"», — заявил он.

29 июня «Филадельфия» выбрала Мичкова в первом раунде драфта НХЛ под седьмым номером. Церемония проходила в Нэшвилле с 29 по 30 июня.

В сезоне-2022/2023, будучи игроком СКА, Мичков на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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