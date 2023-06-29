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09:59, 29 июня 2023Спорт

В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян

Россиян Мичкова, Симашева, Бута и Гуляева выбрали в первом раунде драфта НХЛ
Дмитрий Симашев

Дмитрий Симашев. Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали четверых россиян в первом раунде драфта-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Аризона Койотс» выбрала под шестым номером защитника Дмитрия Симашева, под седьмым номером к «Филадельфии Флайерс» присоединился Матвей Мичков. «Аризона» также задрафтовала под 12-м номером форварда Даниила Бута, а защитника Михаила Гуляева под 31-м номером выбрал «Колорадо Эвеланш».

Церемония проходит в Нэшвилле с 29 по 30 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года. На драфте-2022 в первом раунде были выбраны трое россиян.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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    Алексей Гусев
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