Мутко рассказал о предложении Ибрагимовичу стать гражданином России

Виталий Мутко рассказал о предложении шведу Златану Ибрагимовичу стать гражданином России

Бывший министр спорта России и экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вспомнил, как приглашал шведского нападающего Златана Ибрагимовича в Россию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Мутко отметил, что это было в 2017 году, когда футболист в составе «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов-на-Дону на матч Лиги Европы с «Ростовом» (1:1). «На чистом английском сказал: "Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!"», — поделился он.

Мутко добавил, что тогда же сделал предложение тренеру английского клуба Жозе Моуринью. «Я сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — заявил он.

41-летний Ибрагимович 5 июня объявил о завершении карьеры. Его последним клубом стал «Милан», за который он играл с 2020 года. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он дважды выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Тренер никогда не работал с национальными командами. В настоящее время 60-летний специалист возглавляет итальянскую «Рому».