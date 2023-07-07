Стало известно о переходе футболиста ЦСКА в «Спартак»

«Спорт-Экспресс»: Хесус Медина перейдет из ЦСКА в «Спартак»

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». О готовящемся переходе стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, красно-белые заплатят красно-синим около 7,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего парагвайца в семь миллионов.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити». Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с ЦСКА истекает в июне 2025 года.

6 июля стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес договорился с «Зенитом» о двухлетнем контракте. Сообщалось, что в новой команде футболист будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.