В РФС назвали условие для попадания сборной России на чемпионат мира-2026

РФС: единственный шанс для России попасть на чемпионат мира-2026 — оставаться в УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал условие для попадания сборной России на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно», — заявил он. Митрофанов отметил, что это связано с тем, что для участия в квалификации необходимо было выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 31 декабря 2022 года. «В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», — заключил генсек РФС.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу для изучения вопроса перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.