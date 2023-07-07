Эксперт дал советы по восстановлению после тренировок

Фитнес-эксперт посоветовал восстанавливать водно-солевой баланс после тренировок

Фитнес-эксперт Станислав Лысаковский дал советы по восстановлению после тренировок. Его слова приводит Shape.

«Первым делом после тренировки нужно восстановить водно-солевой баланс: восполнить запасы жидкости и микроэлементов», — рассказал Лысаковский. Он также отметил, что важную роль в восстановлении играет питание. По словам эксперта, и при снижении веса, и при наборе массы питание должно быть полноценным по наполнению с учетом индивидуальных потребностей организма в белках, жирах и углеводах.

Специалист добавил, что важно также делать паузы между тренировками и индивидуально подбирать интервалы отдыха. «Если вы тренируете выносливость и снижаете вес, то занятия проходят в низком и среднем режиме интенсивности. В этом случае отдых должен быть коротким: между упражнениями — до одной-двух минут, между тренировками — один-два дня», — пояснил Лысаковский. Он добавил, что при наборе массы отдых между упражнениями должен составлять две-три минуты, между тренировками — до пяти-семи дней для отдельной части тела (например, для ног).

Кроме того, эксперт рекомендовал три вида восстанавливающей активности. По словам Лысаковского, для этого подойдет растяжка в сочетании с самомассажем, танцевальные классы и X-Awakening — система занятий, объединяющая элементы дыхательной гимнастики, функционального тренинга, упражнений на баланс и координацию.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал шесть признаков правильной тренировки. По его словам, после хорошего занятия ощущается мышечная усталость, однако в целом повышается качество сна и выносливость, улучшается аппетит, увеличивается объем мышц, а также чувствуется прилив сил утром.