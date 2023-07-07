Россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Гоффена и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем туре отечественный спортсмен обыграл бельгийца Давида Гоффена. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа.

В следующем матче Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, одолевшего американца Джеффри-Джона Вулфа.

Ранее 7 июля в 1/8 финала турнира вышел еще один россиянин Роман Сафиуллин. Он обыграл аргентинца Гидо Пелью со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация о том, что спортсмены согласились на это условие.

