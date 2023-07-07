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19:58, 7 июля 2023Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Блогерша Оксана Самойлова показала подтянутую фигуру в черном бикини с цепями

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 35-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутое рельефное тело и пышную грудь в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке, которые украшены золотыми цепями вместо завязок.

При этом звезда распустила прямые темные локоны, оставив на запястье резинку для волос, а от макияжа решила отказаться. Свой образ она дополнила кольцом с большим камнем. «Давно не было купальников», — указала в подписи бизнесвумен.

В июне Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос. Знаменитость отправилась в салон красоты за коррекцией прядей и во время процесса предстала перед камерой с натуральными волосами, которые доходили ей до бюста и имели редкие концы.

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    Екатерина Ештокина
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