Блогерша Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос в салоне красоты

Российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос. Соответствующее видео появилось в сторис (в настоящий момент публикация удалена) ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость отправилась в салон красоты за коррекцией прядей и во время процесса предстала перед камерой с натуральными волосами, которые доходили ей до бюста и имели редкие концы. «Я очень хочу снять наращенные волосы и восстанавливать свои. Но я, похоже, очень закомплексованный невротик и не могу принимать себя так», — указала в подписи бизнесвумен.

Затем Самойлова запечатлела результат работы мастера, снявшись с вновь длинными и густыми волосами. Она поинтересовалась у подписчиков, будут ли они любить ее без искусственных прядей.

В апреле Оксана Самойлова поделилась видео в откровенном виде и восхитила фанатов. Жена рэпера Джигана записала ролик, в котором прошла по подиуму в комплекте шелкового нижнего белья черного цвета. Инфлюэнсерша дополнила свой образ босоножками на шпильке, халатом и сверкающим колье.