Оксана Самойлова прошлась по подиуму в нижнем белье

Блогерша Оксана Самойлова прошлась по подиуму в шелковом комплекте нижнего белья

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась видео в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена рэпера Джигана записала ролик, в котором прошлась по подиуму в комплекте шелкового нижнего белья черного цвета. Инфлюэнсерша дополнила свой образ босоножками на шпильке, халатом и сверкающим колье. «Кажется, виктория сикрет потеряли одного ангела с четырьмя детьми», — с иронией подписала Самойлова пост, который набрал более 246 тысяч лайков.

Поклонники оценили подтянутую фигуру знаменитости, о чем принялись писать комплименты в комментариях. «Кто бы что ни говорил, но фигура — огонь, конечно», «Шикарная!», «Джиган тихо плачет в сторонке», «Такая красивая и такая успешная!», «Какая женщина, просто бомба», — высказывались они.

Ранее Оксана Самойлова появилась на красной дорожке музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Знаменитость вышла в свет в приталенном белом пиджаке с декольте ниже груди. Надетый под пиджак блестящий серебристый бюстгальтер знаменитости сочетался с компактной сумкой на цепочке и остроносыми туфлями на высоких каблуках. Самойлова надела длинную прозрачную юбку и уложила назад распущенные волосы.