Оценено состояние десятерых отравившихся алкоголем российских подростков

Состояние отравившихся алкоголем подростков в Свердловской области не вызывает опасений

Состояние госпитализированных с отравлением алкоголем подростков из Первоуральска Свердловской области оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства здравоохранения России пишет ТАСС.

Школьникам оказывают необходимую медицинскую помощь, сейчас они в стационаре в педиатрическом отделении.

Об инциденте стало известно ранее 7 июля. В больницу поступили десять несовершеннолетних, у семи из них в крови нашли этанол в различной концентрации. Детей выпишут домой, когда их состояние полностью нормализуется.

Позже выяснилось, что спиртное подросткам покупала 20-летняя знакомая. Девушку ищут. Региональная прокуратура организовала проверку.