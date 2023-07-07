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12:22, 7 июля 2023Россия

Оценено состояние десятерых отравившихся алкоголем российских подростков

Состояние отравившихся алкоголем подростков в Свердловской области не вызывает опасений

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Состояние госпитализированных с отравлением алкоголем подростков из Первоуральска Свердловской области оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства здравоохранения России пишет ТАСС.

Школьникам оказывают необходимую медицинскую помощь, сейчас они в стационаре в педиатрическом отделении.

Об инциденте стало известно ранее 7 июля. В больницу поступили десять несовершеннолетних, у семи из них в крови нашли этанол в различной концентрации. Детей выпишут домой, когда их состояние полностью нормализуется.

Позже выяснилось, что спиртное подросткам покупала 20-летняя знакомая. Девушку ищут. Региональная прокуратура организовала проверку.

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    Евгения Куликова
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