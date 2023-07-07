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17:28, 7 июля 2023Среда обитания

Названы способы повысить газовую безопасность в квартире

Эксперт Алексеев: анализатор загазованности повысит безопасность в квартире

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Для повышения газовой безопасности в квартире необходимо установить анализатор загазованности. Об этом и других способах рассказал руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев телеканалу «МИР 24».

Эксперт призвал не заниматься конструктивными изменениями в квартире самовольно во избежание трагических ситуаций. К ним он отнес самостоятельную замену газового оборудования, установку кухонных вытяжек в непредназначенных для этого вентиляционных каналах, а также установку глухих кухонных дверей и герметичных окон на кухнях при отсутствии проветривания. Вместо этого он порекомендовал прибегнуть к помощи специалистов и установить в квартире анализатор загазованности, который в случае утечки газа автоматически перекроет его подачу.

Кроме того, жильцам нужно нести ответственность за безопасность газового оборудования в домах и быть заинтересованными в том, чтобы газовщики приходили в квартиры для проверки. При этом Алексеев отметил, что систему согласования таких профилактических визитов стоит сделать более гибкой, так как зачастую причиной отсутствия проверки становится отсутствие жильца дома, а не его нежелание пускать в дом специалистов. Именно поэтому ей требуется доработка, включающая четкий алгоритм того, как и куда людям следует обращаться, чтобы согласовать время визита газовщиков.

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«Система не должна быть жесткой и не должна превратиться в инструмент для взятки. Мол, "если ты нас сейчас не пустишь, давай я за 5 тысяч рублей напишу, что мы у тебя были, или будет штраф в 10 тысяч рублей". Такое тоже может возникнуть – на ровном, но уже законодательном месте», — рассказал эксперт. Алексеев напомнил, что единственный способ убедиться в том, что в дом пришли газовщики, а не мошенники — позвонить в обслуживающую газовую организацию по официальному номеру телефона.

Ранее стало известно, что в России увеличат штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз — до 10 тысяч рублей. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов положительно оценил соответствующее решение правительства.

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    Полина Кислицына
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