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08:59, 7 июля 2023Мир

В США назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

Politico: новый пакет помощи США Киеву объявят 7 июля, в него войдут кассетные боеприпасы
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы. Дату их возможной отправки сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США.

По данным источников, общая стоимость нового пакета поддержки Киева составит 800 миллионов долларов, в него также войдут десятки боевых машин Bradley и Stryker, зенитные ракетные комплексы и оборудование для разминирования.

По их словам, американские официальные лица считают, что поставка кассетных боеприпасов даст Киеву преимущество, поскольку его запасы обычных вооружений истощаются.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ) и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

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    Семен Александров
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