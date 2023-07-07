Главный тренер «Зенита» подтвердил ведение переговоров с Фернандесом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с Марио Фернандесом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бразильским защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», — рассказал Семак.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Сообщалось, что в «Зените» Фернандес будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.