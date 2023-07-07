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02:07, 7 июля 2023Бывший СССР

Удар российских военных по бронемашине MaxxPro показали на видео

Удар российских военных по бронемашине MaxxPro на запорожском направлении сняли на видео

Военкор Андрей Руденко показал видео удара российских военных по американской бронемашине MaxxPro на запорожском направлении. Кадры он опубликовал в Telegram.

«Запорожье. Прямое попадание в бронемашину MaxxPro», — прокомментировал Руденко. На кадрах видно, как в машину противника попадает снаряд, после чего из нее выбегают люди.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» публиковал видео, на котором украинские танкисты раздавили американскую бронемашину MaxxPro после удара Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

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    Марина Совина
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