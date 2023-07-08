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19:55, 8 июля 2023Спорт

Фитнес-тренер посоветовала упражнения для укрепления и растяжки спины

Тренер Бутова посоветовала делать планку и «позу ребенка» для укрепления и растяжки спины

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова посоветовала упражнения для укрепления и растяжки спины. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Для укрепления мышц специалист рекомендовала делать два вида планки — низкую на локтях и высокую на ладонях. Также она предложила делать ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты так, чтобы стопы на полу находились ровно под коленями, руки вытянуты вдоль туловища. Затем нужно поднять таз наверх и удерживать его десять секунд, после чего опуститься вниз.

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Растягивать спину Бутова предложила с помощью «позы ребенка»: сядьте на колени, опустите ягодицы на пятки, затем наклонитесь вперед и максимально вытяните руки вперед. Также она посоветовала делать скручивания сидя. «Согните левую ногу и поставьте ступню за правое бедро. Правую руку положите на внешнюю сторону левого бедра. Поворачивайте корпус от шеи до поясницы в разные стороны», — описала тренер технику выполнения упражнения.

Ранее тренер Элеонора Алибаева посоветовала делать динамическую боковую планку для проработки мышц спины. Исходное положение — из положения лежа на боку приподняться с опорой на руку, корпус образует прямую линию. Далее, оставляя на месте руку и ноги и сохраняя тело в одной плоскости, нужно опустить таз вниз, а после поднять вместе со свободной рукой максимально вверх.

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    Дарья Коршунова
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