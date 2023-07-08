Президент США Байден назвал поставки кассетных боеприпасов Украине временной мерой

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов 155-миллиметрового калибра.

Американский лидер объяснил решение о передаче потребностями наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Они пытаются прорваться через эти окопы и остановить эти танки. Но это не было простым решением», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

При этом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.