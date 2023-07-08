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11:01, 8 июля 2023Мир

Стало известно о способе нейтрализации F-16 при поставке Украине

Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16 при поставке их Украине США

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Россия будет уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 при поставке их Украине США. Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что по законам ведения военных действий, военные эксперты, обслуживающие самолеты, станут законной целью — как и сами истребители.

«Одна из сложностей заключается в том, что для F-16, в отличие от советских самолетов, которые Украина эксплуатирует в рассредоточенных местах, потребуются централизованные базы, что сделает их привлекательной целью для ударов России», — пишет Newsweek.

Ранее НАТО отказалась поставлять украинской стороне истребители F-16 до завершения контрнаступления. Председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр отметил, что обучение солдат ВСУ управлению F-16, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что истребители нужны стране для морского контроля при срыве зерновой сделки.

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    Марк Леонов
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