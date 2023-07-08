В США озвучили реальную причину решения Байдена по поводу Украины

Экс-разведчик США Риттер: поставки кассетных бомб являются политическим ходом Байдена

Президент США Джо Байден использовал свое обещание предоставить Украине кассетные бомбы в качестве политического жеста для имитации поддержки Киева. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — объяснил эксперт.

Скотт Риттер также отметил, что подобного рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. И в связи с тем, что российская армия укреплена в окопах, такое решение Вашингтона подрывает моральный авторитет Штатов и никак не помогает ВСУ.

«Оно [решение] лишь продлит боевые действия», — резюмировал экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. Кроме того, решение Байдена по поводу поставок поставило в тупик союзника страны — Канаду.