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04:10, 8 июля 2023Мир

В США раскрыли причину передачи Украине кассетных боеприпасов

Риттер: США отправляют Украине кассетные боеприпасы, так как не осталось других снарядов
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости раскрыл причину передачи Украине кассетных боеприпасов.

Риттер заявил, что у Вашингтона не осталось обычных 155-миллиметровых фугасных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Так что никакого стратегического замысла за применением кассетных боеприпасов нет <...> Суть в том, что [у США] буквально нет других артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать им», — отметил он.

По словам Риттера, администрация президента США Джо Байдена утверждает, что кассетные боеприпасы помогут Украине победить. Он назвал это явной ложью. «Боеприпасы М864 были разработаны, чтобы быть тем, что мы называем штурмовое оружие», — сказал он.

Риттер считает, что поставка Украине кассетных боеприпасов никак не повлияет на ситуацию на поле боя. «По сути, это лишь ослабит украинцев, а не усилит», — добавил он. При этом он допустил, что украинская армия будет применять боеприпасы против гражданских целей.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. Кроме того, решение Байдена по поводу поставок поставило в тупик союзника страны — Канаду. По мнению экспертов, такой шаг скорее вызовет критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу.

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    Марина Совина
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