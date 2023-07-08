Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
19:00 (Мск)
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Гидо Пелья
0:3
Завершен
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
ЦСКА
0:5
Завершен
Динамо М
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Нефтчи
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Кубок PARI Премьер
16:44, 8 июля 2023Спорт

Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию ван дер Сара

«Аякс»: состояние бывшего вратаря МЮ Эдвина ван дер Сара остается стабильным

Фото: Lee Smith Livepic / Action Images / Reuters

Бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжает получать помощь в реанимации. Об этом сообщается в Twitter «Аякса».

По информации источника, состояние бывшего футболиста остается стабильным, но все еще беспокоящим медиков. Отмечается, что сведения были получены от супруги 52-летнего вратаря Аннемари ван дер Сар.

О госпитализации ван дер Сара стало известно 7 июля. У экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии.

В составе «Манчестер Юнайтед» вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

    Эрдоган заверил в невозможности испортить отношения Турции и России

    Эрдоган рассказал о надежде на встречу с Путиным

    Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию ван дер Сара

    Необычное исполнение песни Инстасамки у метро в Москве рассмешило горожан

    Во Франции возмутились планами Зеленского заключить соглашение с Болгарией

    Москвичка закидала припаркованный автомобиль соседа картошкой и попала на видео

    Белоруссия обвинила Литву в шантаже из-за перекрытия границы

    Противники ЛГБТ-фестиваля «Неделя прайда» в Тбилиси прорвали полицейский кордон

    Стало известно об уничтожении «самой мощной БМП НАТО» в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости