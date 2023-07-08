Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию ван дер Сара

«Аякс»: состояние бывшего вратаря МЮ Эдвина ван дер Сара остается стабильным

Бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжает получать помощь в реанимации. Об этом сообщается в Twitter «Аякса».

По информации источника, состояние бывшего футболиста остается стабильным, но все еще беспокоящим медиков. Отмечается, что сведения были получены от супруги 52-летнего вратаря Аннемари ван дер Сар.

О госпитализации ван дер Сара стало известно 7 июля. У экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии.

В составе «Манчестер Юнайтед» вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.