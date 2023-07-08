Российские военные нанесли удар по ВСУ на южнодонецком направлении

Российская артиллерия нанесла удар по ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов заявил, что российская артиллерия на южнодонецком направлении уничтожила автомобильную технику с украинскими военными, минометный расчет и две боевые машины пехоты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вертолетами армейской авиации была сорвана попытки ротации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях в районе восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. «Уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ», — сказал Чехов.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ докладывали, что российские военные нанесли групповой удар по артиллерийским складам ВСУ. Утверждалось, что на пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы.