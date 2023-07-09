Устойчивый к лекарствам грибок обнаружен у бродячих собак в Индии

Hindu: в Индии у бродячих собак обнаружен устойчивый к лекарствам грибок Candida auris

Ученые из индийского университета Дели и канадского университета Макмастера обнаружили у бродячих собак в Индии устойчивый к лекарствам грибок Candida auris. Об этом пишет Hindu со ссылкой на их исследование.

«Бездомные собаки, живущие во всех частях мира, могут действовать как переносчики для передачи грибка другим животным и людям», — заявил один из авторов исследования.

По данным издания, ученые проверили образцы кожи и ушные мазки 87 собак, находившихся в приюте в Дели. Так, 52 из них болели хроническими кожными заболеваниями, остальные 35 были домашними животными, которых лечили от незначительных желудочно-кишечных и мочевых инфекций.

«Мы должны проявлять осторожность при наблюдении за собаками, другими домашними животными и дикими животными в регионах, где данный грибок является эндемичным», — говорится в исследовании.

Ранее в июне врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев сообщил, что дачники могут заразиться опасными инфекциями во время работ на садовом участке. По его словам, работа с грядками и клумбами может привести к заражению столбняком, так как в земле могут находиться его споры.