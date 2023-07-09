Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче четвертого круга россиянин обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. На корте спортсмены провели 3 часа 18 минут.

Первым четвертьфиналистом стал другой россиянин Роман Сафиуллин. Он обыграл в четырех сетах канадца Дениса Шаповалова со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. 25-летний россиянин впервые в карьере пробился в стадию 1/4 финала на турнире серии «Большого шлема».

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.