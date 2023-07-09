Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
Сегодня
18:30 (Мск)
Элина Свитолина
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
13:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Динамо М
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Фенербахче
Кубок PARI Премьер
10:57, 9 июля 2023Спорт

Тренер назвал выполняемые лежа на диване упражнения

Тренер Коробейников посоветовал выполнять скручивания и отжимания лежа на диване

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Алексей Коробейников назвал выполняемые лежа на диване упражнения. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Для начала тренер посоветовал потянуться в разные стороны и выполнить круговые движения ногами и руками. Затем необходимо выполнить скручивания — поднять верхнюю часть тела, прижимаясь к коленям, и затем медленно опуститься обратно.

Следующим Коробейников назвал «велосипед», при котором нужно поднять ноги вверх и имитировать педалирование. Также можно покачивать ногами вверх и вниз, расслабляя мышцы. Последним он рекомендовал сжимать и разжимать руки в кулаки, или делать отжимания от дивана, опираясь на подлокотники.

12 июня тренер Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки. Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции указали на показавший слабость перед Россией шаг США

    Обстановка у Патриарших прудов в центре Москвы попала на видео

    Украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов

    Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

    В России отреагировали на признание Украины в подрыве Крымского моста

    Тренер назвал выполняемые лежа на диване упражнения

    Свадьба в стиле «Звездных войн» в Москве попала на видео

    Раскрыта обстановка в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО

    В Финляндии назвали недвижимость россиян национальной угрозой

    Названы особенности туризма в странах Африки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости