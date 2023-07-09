Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
1:0
2-й сет
live
Элина Свитолина
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Динамо М
6:3
Завершен
ЦСКА
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Зенит
0:0
2-й тайм
live
Фенербахче
Кубок PARI Премьер
20:36, 9 июля 2023Спорт

Стали известны подробности перехода Марио Фернандеса в «Зенит»

Фабио Алейшо: Марио Фернандес официально станет игроком «Зенита» с 10 по 16 июля

Фото: Dmitry Lovetsky / Pool / Getty Images

Инсайдер Фабио Алейшо раскрыл в своем Telegram-канале подробности перехода бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

По информации журналиста, 10 июля Фернандес улетает из Бразилии. Отмечается, что он официально станет игроком «Зенита» на грядущей неделе, с 10 по 16 июля.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Сообщалось, что в «Зените» Фернандес будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине

    Стали известны подробности перехода Марио Фернандеса в «Зенит»

    Отношения России и Турции после передачи Киеву командиров «Азова» оценили

    В ДНР прокомментировали возвращение экс-командиров «Азова» на Украину

    Эксперт по питанию раскрыла три рецепта фитнес-салатов

    Названа стоимость самых дорогих арендных квартир в Москве

    В России заявили о возможности встречи Путина, Эрдогана и Асада

    Момент падения украинской ракеты в приграничном регионе России попал на видео

    В честь Берлускони в итальянском городе переименуют улицу

    Необычный воркаут сотрудника кафе в центре Москвы попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости