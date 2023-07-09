Стали известны подробности перехода Марио Фернандеса в «Зенит»

Фабио Алейшо: Марио Фернандес официально станет игроком «Зенита» с 10 по 16 июля

Инсайдер Фабио Алейшо раскрыл в своем Telegram-канале подробности перехода бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

По информации журналиста, 10 июля Фернандес улетает из Бразилии. Отмечается, что он официально станет игроком «Зенита» на грядущей неделе, с 10 по 16 июля.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Сообщалось, что в «Зените» Фернандес будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА был готов предложить только 1,5 миллиона.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.