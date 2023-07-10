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19:47, 10 июля 2023Спорт

Гашек обратился с призывом относительно допуска россиян на Олимпиаду

Доминик Гашек заявил, что россиянам необходимо запретить участие в Олимпиаде-2024

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обратился с призывом относительно допуска россиян на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит Associated Press.

Гашек заявил, что спортсменам необходимо запретить участвовать в соревнованиях. «Я убежден, что мы все, весь демократический мир, должны сделать все возможное, чтобы в нынешних условиях не допустить россиян и белорусов», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Гашек выступит перед членами Европарламента. Он планирует обсудить решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили возвращение россиян и белорусов на старты.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Анастасия Борисова
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