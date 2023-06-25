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01:03, 25 июня 2023Спорт

Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из турниров

Обладатель Кубка Стэнли Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из турниров

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.

Сообщается, что Гашек потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых международных турниров. Также он планирует встретиться с наиболее влиятельными депутатами, чтобы обсудить с ними решения отдельных спортивных федераций, которые одобрили возвращение россиян и белорусов на старты.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих стран, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.

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