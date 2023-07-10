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20:32, 10 июля 2023Спорт

Футболист Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»

Парагвайский футболист Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в «Спартак»

Фото: Эдгар Брещанов / Globallookpress.com

Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что провел прекрасный сезон в ЦСКА. Он подчеркнул, что для него настало время перемен, в связи с чем он обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его. Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

О возможном переходе Медины в «Спартак» стало известно 7 июля. Тогда сообщалось, что сумма сделки составит 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити». Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с ЦСКА истекал в июне 2025 года.

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    Анастасия Борисова
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