Футболист Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»

Парагвайский футболист Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в «Спартак»

Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешел из московского ЦСКА в «Спартак». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что провел прекрасный сезон в ЦСКА. Он подчеркнул, что для него настало время перемен, в связи с чем он обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его. Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

О возможном переходе Медины в «Спартак» стало известно 7 июля. Тогда сообщалось, что сумма сделки составит 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити». Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с ЦСКА истекал в июне 2025 года.