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18:02, 11 июля 2023Наука и техника

Протестирована предотвращающая болезнь Альцгеймера молекула

Протестирована предотвращающая деменцию молекула

Фото: Alexander Egizarov / Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые из Университета китайской медицины Гуанси успешно протестировали молекулу, которая предотвращает болезнь Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в Bosnian Journal of Basic Medical Sciences.

Предыдущие исследования показали, что miR-212-3p может играть определенную роль в борьбе с болезнью Альцгеймера. Теперь специалисты провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как она может помочь контролировать воспаление, приводящее к деменции. Эта небольшая молекула обнаруживается в клетках, играющих ключевую роль в активности определенных генов.

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В испытаниях на крысах авторы вводили соединение Aβ1-42, которое вызывает симптомы, похожие на болезнь Альцгеймера у людей. Затем они искусственно увеличили уровни miR-212-3p в мозге некоторых из подопытных.

Оказалось, что животные с повышенным уровнем miR-212-3p имели лучшие показатели обучения и памяти по сравнению с контрольной группой. Это говорит о том, что увеличение количества miR-212-3p в организме способно обратить вспять некоторые последствия болезни Альцгеймера. Кроме того, повышенный уровень молекулы снижал уровень воспаления в мозге крыс. Выводы исследования могут лечь в разработку новых методов лечения нейродегенеративного заболевания.

В июле 2023 года сотрудники Университета Сан-Паулу (Бразилия) представили новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера или отстрочить появление его симптомов. По их словам, регулярные силовые тренировки могут оказывать благотворное влияние в профилактике деменции.

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    Елена Апазиди
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