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15:38, 10 июля 2023Экономика

«Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

Mash: охранники и уборщики «Вкусно — и точка» в июле перестанут получать бесплатные обеды

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 10 июля перестанет кормить бесплатными обедами своих охранников и уборщиков, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на скриншот внутреннего документа компании.

Начиная с сегодняшнего дня указанному персоналу придется покупать обеды с 90-процентной скидкой. Работникам кухни и поварам пока подобных требований не предъявили. Однако, как отмечает Telegram-канал, они опасаются, что обеды вскоре станут платными и для них.

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«Информируем вас о том, что в Компании (ООО «Система ПБО» / «ДВРП») принято решение о прекращении предоставления бесплатных обедов сотрудникам внутреннего клининга и охраны в целях оптимизации затрат», — говорится во внутреннем сообщении «Вкусно — и точка».

В самой компании новость о прекращении возможности получать бесплатный обед для ряда сотрудников Telegram-каналу подтвердили. Как отметил Mash, весь персонал сетей фастфуда питался бесплатно еще со времен «Макдоналдса».

Ранее «Вкусно — и точка» повысила цены в своих кафе (бывшие «Маккафе») в среднем на десять рублей для каждой позиции. Например, круассан с ветчиной и сыром подорожал на 11 рублей, до 150 рублей, а чизкейки — на 10 рублей, до 185 рублей.

Первый преемник «Макдоналдса» под брендом «Вкусно — и точка» открылся в Москве 12 июня 2022 года. Сам «Макдоналдс» объявил об уходе из России после 30 лет работы в стране в мае 2022 года.

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    Мария Черкасова
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