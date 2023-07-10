Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
15:29, 10 июля 2023Спорт

Бывший тренер сборной России раскрыл отношение к отъезду россиян в НХЛ

Бывший тренер сборной России Крикунов заявил, что поддерживает отъезд россиян в НХЛ
Владимир Крикунов

Владимир Крикунов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскрыл отношение к отъезду российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По словам специалиста, он всегда поддерживает такое решение хоккеистов. «У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же все равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Павел Дацюк — все здесь», — заявил Крикунов.

Ранее российский хоккеист клуба НХЛ «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США. «Наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», — поделился он.

Крикунов возглавлял сборную России с 2004 по 2006 год. Последним местом его работы было рижское «Динамо», которое он покинул в марте 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Иностранец попытался вывезти из России ценность XIX века и попался на таможне

    В Эстонии заявили о неизбежном приглашении Украины в НАТО

    Россиянам назвали оптимальную частоту питания для похудения

    В России призвали пересмотреть отношения с Турцией из-за сотрудничества с Киевом

    Стала известна реакция отелей на Черном море на потоп в регионе

    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью соды

    Певица Жасмин раскрыла отношение к пластическим операциям

    «Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

    Обнаружены две новые экзопланеты класса субнептун

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости