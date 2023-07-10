Бывший тренер сборной России раскрыл отношение к отъезду россиян в НХЛ

Бывший тренер сборной России Крикунов заявил, что поддерживает отъезд россиян в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскрыл отношение к отъезду российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По словам специалиста, он всегда поддерживает такое решение хоккеистов. «У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же все равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Павел Дацюк — все здесь», — заявил Крикунов.

Ранее российский хоккеист клуба НХЛ «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США. «Наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», — поделился он.

Крикунов возглавлял сборную России с 2004 по 2006 год. Последним местом его работы было рижское «Динамо», которое он покинул в марте 2022 года.