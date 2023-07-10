Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
2:1
Завершен
Виста
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Мэдисон Кис
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Янник Синнер
Завтра
13:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
15:03, 10 июля 2023Спорт

Российский хоккеист клуба НХЛ рассказал о проблемах адаптации в США

Хоккеист Клим Костин рассказал, что после переезда в США пролил много слез и хотел уехать

Фото: Rich Lam / Getty Images

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен рассказал, что сначала переезд произвел вау-эффект, но потом ему захотелось уехать обратно. «Наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», — поделился он. Костин отметил, что его спасло то, что через некоторое время к нему переехал отец.

Хоккеист поделился, что его также смущало, что в США все улыбаются и проявляют вежливость. «Это первое время напрягало — я надевал наушники, опускал голову и убегал. Теперь понимаю, как это выглядит со стороны. Я бы подумал, что у парня что-то с головой не в порядке», — рассказал он и добавил, что теперь может заговорить с кем-то на улице первым.

Костин начал выступать в США в 2017 году. В НХЛ он выступал за «Сент-Луис Блюс» и «Эдмонтон Ойлерс», в Американской хоккейной лиге — за «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Спрингфилд Тандербердс» и «Бейкерсфилд Кондорс». 1 июля 2023 года россиянин в качестве свободного агента подписал контракт с «Детройт Ред Уингс».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Иностранец попытался вывезти из России ценность XIX века и попался на таможне

    В Эстонии заявили о неизбежном приглашении Украины в НАТО

    Россиянам назвали оптимальную частоту питания для похудения

    В России призвали пересмотреть отношения с Турцией из-за сотрудничества с Киевом

    Стала известна реакция отелей на Черном море на потоп в регионе

    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью соды

    Певица Жасмин раскрыла отношение к пластическим операциям

    «Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

    Обнаружены две новые экзопланеты класса субнептун

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости