Российский хоккеист клуба НХЛ рассказал о проблемах адаптации в США

Хоккеист Клим Костин рассказал, что после переезда в США пролил много слез и хотел уехать

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Клим Костин рассказал о проблемах адаптации в США. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен рассказал, что сначала переезд произвел вау-эффект, но потом ему захотелось уехать обратно. «Наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер», — поделился он. Костин отметил, что его спасло то, что через некоторое время к нему переехал отец.

Хоккеист поделился, что его также смущало, что в США все улыбаются и проявляют вежливость. «Это первое время напрягало — я надевал наушники, опускал голову и убегал. Теперь понимаю, как это выглядит со стороны. Я бы подумал, что у парня что-то с головой не в порядке», — рассказал он и добавил, что теперь может заговорить с кем-то на улице первым.

Костин начал выступать в США в 2017 году. В НХЛ он выступал за «Сент-Луис Блюс» и «Эдмонтон Ойлерс», в Американской хоккейной лиге — за «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Спрингфилд Тандербердс» и «Бейкерсфилд Кондорс». 1 июля 2023 года россиянин в качестве свободного агента подписал контракт с «Детройт Ред Уингс».