ВСУ попытались ударить по трем регионам России ракетами С-200

Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по трем российским регионам — Крыму, Ростовской и Калужской областям — зенитными ракетами С-200. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что ракеты были переоборудованы в ударный вариант. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, еще две были отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет, заявили в военном ведомстве.

Начальник Главного штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов доложил, что украинские войска попытались нанести ракетный удар по Крымскому посту. Средства ПВО уничтожили две ракеты, атаковавшие Крымский мост и аэродром Морозовск.

9 июля российская ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

В тот же день в Ростовской области сработала система ПВО, была сбита украинская ракета в районе между Каменском и Донецком. Никто не пострадал, однако была повреждена кровля нескольких строений, уточнили власти.