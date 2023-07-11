Африке напророчили вымирание

Bloomberg: африканские страны могут стать необитаемы к 2080 году из-за изменений климата

В ближайшие десятилетия ряд африканских стран могут столкнуться с угрозой вымирания на фоне глобального потепления. Риск тотального снижения численности населения к 2080 году затронет Нигерию и другие государства Западной Африки, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Института глобальных систем Эксетерского университета (Global Systems Institute, GSI).

На резкое сокращение численности населения могут повлиять ряд факторов. Среди ключевых — антропогенный, непосредственно связанный с негативными последствиями от деятельности человека, а также усиление влияния природного феномена Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного в среднем на несколько градусов Цельсия.

В результате угроза ухудшения жизненных условий в ближайшие десятилетия затронет в общей сложности треть населения планеты, включая ряд африканских стран. Помимо государств Западной Африки с подобной проблемой столкнутся страны Персидского залива. Уже сейчас тропический саванная область в Африке под названием Сахель нагревается быстрее остальных регионов мира.

Под угрозой вымирания могут оказаться такие страны, как Буркина-Фасо и Мали, а также государства, расположенные к югу от Сахары. При этом усугублению проблемы будет способствовать нехватка питьевой воды, деревьев и парковых зон. В то же время особому риску будут подвержены дети младше пяти лет, так как они в отличие от взрослых в меньшей степени способны к самостоятельному регулированию температуры тел.

В начале июля ученые зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Так, 3 июля средняя температура в мире впервые за 44 года наблюдений превысила отметку 17 градусов Цельсия, однако уже 6 числа планка поднялась до 17,23 градуса.

До этого июнь был признан самым жарким месяцем в истории — средние температуры в мире за месяц увеличились более чем на 0,5 градуса. В эпицентре глобального потепления оказались некоторые районы Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии, где воздух прогревался значительно выше нормы.